На Донеччині аварія залишила без води майже 43 тисячі людей

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внаслідок пориву водогону "Горлівка – Торецьк" діаметром 900 мм в районі м. Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Донецькій області, передає УНН.