На Донеччині аварія залишила без води майже 43 тисячі людей

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внаслідок пориву водогону "Горлівка – Торецьк" діаметром 900 мм в районі м. Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Донецькій області, передає УНН.

Станом на 13:00 16 жовтня без централізованого водопостачання залишається 42 813 чоловік.

"Завтра, 17 жовтня, Головне управління ДСНС України у Донецькій області забезпечить підвоз води автомобілями для населення та для об'єктів критичної інфраструктури міста", – зазначили у ДСНС.

Проведення ремонтних робіт на зазначеній ділянці водогону буде проводитися за наявності гарантій безпеки співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".

Нагадаємо, у Львівській області 18 населених пунктів залишилися без газопостачання через пошкодження газопроводу.

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