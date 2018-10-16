На Донеччині аварія залишила без води майже 43 тисячі людей
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внаслідок пориву водогону "Горлівка – Торецьк" діаметром 900 мм в районі м. Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Донецькій області, передає УНН.
Станом на 13:00 16 жовтня без централізованого водопостачання залишається 42 813 чоловік.
"Завтра, 17 жовтня, Головне управління ДСНС України у Донецькій області забезпечить підвоз води автомобілями для населення та для об'єктів критичної інфраструктури міста", – зазначили у ДСНС.
Проведення ремонтних робіт на зазначеній ділянці водогону буде проводитися за наявності гарантій безпеки співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".
Нагадаємо, у Львівській області 18 населених пунктів залишилися без газопостачання через пошкодження газопроводу.