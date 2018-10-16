В Донецкой области авария оставила без воды почти 43 тысячи человек
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 октября. УНН. Вследствие порыва водопровода "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм в районе г. Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецкое и Зализное, пгт Пивничное и Пивденное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.
"Завтра, 17 октября, Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области обеспечит подвоз воды автомобилями для населения и для объектов критической инфраструктуры города", – отметили в ГСЧС.
Проведение ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".
Напомним, во Львовской области 18 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода.