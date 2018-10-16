В Донецкой области авария оставила без воды почти 43 тысячи человек

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55485 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115293 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123285 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162813 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151054 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139613 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129977 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177315 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 октября. УНН. Вследствие порыва водопровода "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм в районе г. Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецкое и Зализное, пгт  Пивничное и Пивденное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

"Завтра, 17 октября, Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области обеспечит подвоз воды автомобилями для населения и для объектов критической инфраструктуры города", – отметили в ГСЧС.

Проведение ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".

Напомним, во Львовской области 18 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода.

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