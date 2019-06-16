На Днестре перевернулась лодка

15 июня в 19:00 во время патрулирования на р. Днестр вблизи с. Цвикловцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, бойцы дежурной смены водолазно-спасательного отделения №4 заметили посреди реки перевернутую лодку и двух людей, которые подают сигналы о помощи. За считанные минуты бойцы ГСЧС добрались до пострадавших в возрасте 29 и 32 года и оперативно спасли граждан и доставили их на берег целыми и невредимыми.

Как сообщал УНН, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек .