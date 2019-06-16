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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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На Дністрі перевернувся човен

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. На Дністрі перевернувся човен з двома людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

На Дністрі перевернувся човен

15 червня о 19:00 під час патрулювання на р. Дністер поблизу с. Цвіклівці Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині, бійці чергової зміни водолазно-рятувального відділення №4 помітили посеред річки перевернутий човен та двох людей, які подають сигнали про допомогу. За лічені хвилини бійці ДСНС дістались до потерпілих віком 29 та 32 роки та оперативно врятували громадян та доставили їх на берег цілими та неушкодженими.

Як повідомляв УНН, у водоймах в Україні з початку червня втопилися понад 100 людей

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