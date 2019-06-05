В Днепропетровской области исчезло трое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Днепропетровской области исчезло трое несовершеннолетних. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Несовершеннолетняя девушка, 2004 года рождения, позавчера оставила дом в Днепре и пока домой не вернулась.
Подросток, 2002 года рождения, вчера ушел из дома в городе Днепр. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Несовершеннолетний, 2002 года рождения, вчера утром ушла из дома в городе Кривой Рог и до сих пор не вернулась.
Во всех случаях начаты досудебные расследования по ч.1 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, 16 мая на Днепропетровщине исчезли двое несовершеннолетних.