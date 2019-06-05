На Дніпропетровщині зникло троє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На Дніпропетровщини зникло троє неповнолітніх. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Неповнолітня дівчина, 2004 року народження, позавчора залишила домівку у Дніпрі та поки додому не повернулась.
Підліток, 2002 року народження, вчора пішов з дому у місті Дніпро. Наразі його місцезнаходження невідоме.
Неповнолітня, 2002 року народження, вчора вранці пішла з дому у місті Кривий ріг та досі не повернулась.
У всіх випадках розпочаті досудові розслідування за ч.1 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, 16 травня на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.