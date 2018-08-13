В Днепропетровской области нашли арсенал оружия и взрывчатки

"Более 8 кг взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета, 6 выстрелов к ним, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к разному оружию обнаружили правоохранители 11 августа вблизи села Зайцево Синельниковского района", - говорится в сообщении.

Местонахождение тайника сообщил полицейским местный житель. Он собирал металлолом в лесополосе и случайно обнаружил арсенал с оружием. Теперь полицейские устанавливают происхождение оружия и лиц, причастных к оборудованию тайника. Все боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Бахмуте Донецкой области правоохранители нашли целый арсенал оружия в гараже местного жителя. Мужчина оказался родственником боевика террористических организаций.