На Донеччині у місцевого мешканця знайшли арсенал зброї

"Під час розшукових заходів з документування терористичної діяльності бойовиків правоохоронці Бахмута встановили, що 23–річний мешканець Часів Яру, вступивши до незаконних збройних формувань на території Бахмутського району в 2014 році чинив злочини проти українського народу. Під час звільнення окупованого Часів Яру бойовик, тікаючи від українських військових закопав в гаражі свого 33- річного родича цілий арсенал зброї. Про це він повідомив власнику гаражу, який на той час перебував в місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та запал до неї, три автомати Калашникова, РПГ-22 та 420 набоїв калібром 5,45 мм.



Нагадаємо, поліцейські знайшли в орендованому гаражі в Дніпрі арсенал боєприпасів.



