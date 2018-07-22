В Донецкой области у местного жителя нашли арсенал оружия

"Во время розыскных мероприятий по документированию террористической деятельности боевиков правоохранители Бахмута установили, что 23-летний житель Часов Яра, вступив в незаконные вооруженные формирования на территории Бахмутского района в 2014 году совершал преступления против украинского народа. Во время освобождения оккупированного Часов Яра боевик, убегая от украинских военных закопал в гараже своего 33-летнего родственника целый арсенал оружия. Об этом он сообщил владельцу гаража, который в то время находился в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.



Правоохранители изъяли гранату Ф-1 и запал к ней, три автомата Калашникова, РПГ-22 и 420 патронов калибра 5,45 мм.



Напомним, полицейские нашли в арендованном гараже в Днепре арсенал боеприпасов.



