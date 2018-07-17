Житель Дніпра зберігав у гаражі арсенал боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Поліцейські знайшли в орендованому гаражі в Дніпрі арсенал боєприпасів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
Підставою для проведення обшуку стало кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст. 185 КК України у травні цього року. Під час розслідування з'ясувалося, що 39-річний чоловік може зберігати велику кількість боєприпасів.
"11 липня в одному з гаражів по вул. Велика Діївська в ході обшуку співробітники карного розшуку із залученням спецпризначенців "КОРДу" виявили вказані боєприпаси. За словами чоловіка, боєприпаси він привіз із зони бойових дій, де проходив службу", - йдеться в повідомленні.
Так, житель Дніпра зберігав в орендованому гаражі 5 гранат Ф-1, 4 гранати РГД-5, запали до них, 58 набоїв калібру 5.45 мм та 600 г артилерійського пороху.
Наразі все вилучене направлено на експертизу.
Нагадаємо, правоохоронці виявили в одному з гаражів Маріуполя викрадений у 2014 році автомобіль, у салоні якого був арсенал зброї.