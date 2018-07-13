У Маріуполі у викраденому авто знайшли схрон бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України знайшли в одному з гаражів Маріуполя викрадений з автокрамниці у 2014 році автомобіль, у салоні якого був арсенал зброї. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Так, правоохоронці за наявною інформацією провели обшукові заходи у гаражі маріупольського кооперативу у Приморському районі. Його власником є місцевий житель. Приміщення він здав знайомим 4 роки тому. Саме там і знайшли схованку.
"У відігнаному автомобілі поліцейські виявили 8 автоматів, гранатомет із 3 пострілами до нього та з тисячу набоїв. Крім того, в салоні було заховано георгіївські стрічки та камуфляж з плямами крові. Це дає змогу припускати, що господаря речей було поранено", - йдеться в повідомлені.
Зазначено, що автомати попередньо належать військовій частині АР Крим.
Також оперативникам відомо, що під час звільнення Маріуполя бойовики втекли на окуповану територію, де наразі продовжують воювати проти України. Їх особи встановлені.
Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України.
Нагадаємо, у Харківській області місцевий мешканець під час прогулянки виявив п'ять гранатометів.