В Мариуполе в угнанном авто нашли схрон боевиков
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили в одном из гаражей Мариуполя украденный из автомагазина в 2014 году автомобиль, в салоне которого был арсенал оружия. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Так, правоохранители по имеющейся информации провели обыскные мероприятия в гараже мариупольского кооператива в Приморском районе. Его владельцем является местный житель. Помещение он сдал знакомым 4 года назад. Там и нашли тайник.
"В отогнанном автомобили полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне было спрятано георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови. Это позволяет предполагать, что хозяин вещей был ранен", - говорится в сообщении.
Отмечено, что автоматы предварительно принадлежат воинской части АР Крым.
Также оперативникам известно, что при освобождении Мариуполя боевики сбежали на оккупированную территорию, где сейчас продолжают воевать против Украины. Их личности установлены.
Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.
Напомним, в Харьковской области местный житель во время прогулки обнаружил пять гранатометов.