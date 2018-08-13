На Дніпропетровщині знайшли арсенал зброї та вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпропетровській області, у лісосмузі, знайшли схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Понад 8 кг вибухівки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами, два реактивні протитанкові гранатомети, 6 пострілів до них, 12 димових шашок й 16 ящиків з патронами до різної зброї виявили правоохоронці 11 серпня поблизу села Зайцеве Синельниківського району", - йдеться в повідомленні.
Місцезнаходження схованки повідомив поліцейським місцевий житель. Він збирав металобрухт у лісосмузі й випадково виявив арсенал зі зброєю. Тепер поліцейські встановлюють походження зброї та осіб, причетних до обладнання схрону. Усі боєприпаси вилучили та направили на експертизу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї в гаражі місцевого мешканця. Чоловык виявився родичем бойовика терористичних організацій.