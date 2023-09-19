На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ПвК "Восток"

Цитата

"По состоянию на 22.20 в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожен БпЛА противника - предположительно "ZALA"", - говорится в сообщении.

Дополнение

Около 22:00 в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА. На данный момент по областям распространяются отбои тревог. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.