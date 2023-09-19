На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ПвК "Восток"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Криворожском районе Днепропетровской области силами Воздушного Командования "Восток" был уничтожен вражеский БПЛА, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ВВК.
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"По состоянию на 22.20 в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожен БпЛА противника - предположительно "ZALA"", - говорится в сообщении.
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Около 22:00 в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА. На данный момент по областям распространяются отбои тревог. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.