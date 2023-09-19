На Дніпропетровщині збили ворожий дрон - ПвК "Схід"

Цитата

"Станом на 22.20 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено БпЛА противника - імовірно "ZALA"", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Близько 22:00 у декількох регіонах України було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БПЛА. На разі областями ширяться відбої тривог. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.