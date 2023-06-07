На Днепропетровщине задержали российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ

Детали

Злоумышленник собирал для российских оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также местах их базирования и направлениях вылетов. Также он передавал захватчикам локации военкоматов и пытался выявить железнодорожные линии, задействованные для поставки боеприпасов на фронт.

За каждое выполненное задание российский агент получал от своего "куратора" из фсб до 4 тыс. грн. Для конспирации, деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька.

Разведывательная информация нужна была агрессору для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов. По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в июле 2022 года завербовал кадровый сотрудник фсб.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через один из российских телеграм-ботов, где он периодически выкладывал фото позиций украинских войск.

В дальнейшем связь с агрессором мужчина поддерживал через мессенджер. Для выполнения разведзаданий выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей.

При обысках по месту жительства фигуранта обнаружены мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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