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Закликала кримчан вступати до лав зс рф: СБУ повідомила про підозру ще 7 колаборантам, серед них й поплічниця аксьонова

Київ • УНН

 • 247453 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 7 чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них є й соратниця аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав зс рф. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Закликала кримчан вступати до лав зс рф: СБУ повідомила про підозру ще 7 колаборантам, серед них й поплічниця аксьонова

Деталі

Як зазначається, підозрюваною є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" наталія пісарєва. Її кандидатуру на це "крісло" нещодавно особисто погодив місцевий гауляйтер аксьонов. До цього призначення, пісарєва була так званою "першою заступницею міністра культури" на тимчасово захопленому півострові.

Перебуваючи на цій "посаді", після початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії рф. Тоді фігурантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала мешканців Криму вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний "військовий комісаріат Криму" нагородив її грамотою.

За даними слідства, до окупації українського півострова пісарєва керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки. Однак, під час його захоплення підтримала агресора і згодом увійшла до так званого "кадрового резерву" окупаційної адміністрації.

Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилась на пропозицію агресора очолити так зване "казначейство лнр".

До "штату" псевдоустанови вона залучила ще п’ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів. У складі окупаційного органу вони стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби лнр". Повідомляється, що на цих "посадах" вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були задіяні на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, шістьом представникам "казначейства лнр" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Як зазначається, обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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