Призывала крымчан вступать в ряды вс рф: СБУ сообщила о подозрении еще 7 коллаборационистам, среди них и пособница аксенова

Детали

Как отмечается, подозреваемой является руководительница созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" наталья писарева. Ее кандидатуру на это "кресло" недавно лично согласовал местный гауляйтер аксенов. До этого назначения, писарева была так называемой "первым заместителем министра культуры" на временно захваченном полуострове.

Находясь на этой "должности", после начала полномасштабного вторжения она координировала враждебную информкампанию по поддержке вооруженной агрессии рф. Тогда фигурантка публично призывала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала жителей Крыма вступать в российские войска для войны против Украины. За это оккупационный "военный комиссариат Крыма" наградил ее грамотой.

По данным следствия, до оккупации украинского полуострова писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров автономной республики. Однако, во время его захвата поддержала агрессора и впоследствии вошла в так называемый "кадровый резерв" оккупационной администрации.

Еще одной коллаборационисткой является бывшая чиновница Управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области. После захвата части региона она добровольно согласилась на предложение агрессора возглавить так называемое "казначейство лнр".

В "штат" псевдоучреждения она привлекла еще пять сообщников. Ими оказались ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов. В составе оккупационного органа они стали руководителями соответствующих районных "управлений казначейской службы лнр". Сообщается, что на этих "должностях" они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, которые были задействованы на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, шести представителям "казначейства лнр" дополнительно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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