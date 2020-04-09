В Днепропетровской области сегодня провели еще 247 ПЦР-исследований

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Так, лабораторные тесты показали COVID-19 у двух мужчин из Каменского и у двух женщин из Павлограда и Петропавловки. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.