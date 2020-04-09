В Днепропетровской области сегодня провели еще 247 ПЦР-исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Так, лабораторные тесты показали COVID-19 у двух мужчин из Каменского и у двух женщин из Павлограда и Петропавловки. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Каждый день проверяем людей с подозрением на коронавирус. Сегодня уже провели 247 ПЦР-исследований. Днем имели шесть новых случаев заражения. Сейчас болезнь подтвердилась еще у четырех. Подхватили COVID-19 двое мужчин из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки" , - отметил Бондаренко.
Он добавил, что эпидемическая ситуация в регионе под контролем.
"Есть запас высокоточных лабораторных тестов. Готовые принимать больных коронавирусом 18 определенных госпитальных баз. Благоустроенные места обсервации для граждан, вернувшихся из-за рубежа", - сообщил Бондаренко.
Отмечается, что по состоянию на 9 апреля в целом в Днепропетровской области - 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 16:50 9 апреля в Днепропетровской области было зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, из них пять - в Першотравенске.