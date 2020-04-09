На Дніпропетровщині сьогодні провели ще 247 ПЛР-досліджень

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Так, лабораторні тести показали COVID-19 у двох чоловіків з Кам’янського та у двох жінок з Павлограда та Петропавлівки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.