На Дніпропетровщині сьогодні провели ще 247 ПЛР-досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Так, лабораторні тести показали COVID-19 у двох чоловіків з Кам’янського та у двох жінок з Павлограда та Петропавлівки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Кожен день перевіряємо людей з підозрою на коронавірус. Сьогодні вже провели 247 ПЛР-досліджень. Вдень мали шість нових випадків зараження. Нині хвороба підтвердилась ще у чотирьох. Підхопили COVID-19 два чоловіки з Кам’янського та дві жінки з Павлограда та Петропавлівки", – зазначив Бондаренко.
Він додав, що епідемічна ситуація у регіоні під контролем.
"Маємо запас високоточних лабораторних тестів. Готові приймати хворих на коронавірус 18 визначених госпітальних баз. Облаштовані місця обсервації для громадян, які повернулись з-за кордону", - повідомив Бондаренко.
Зазначається, що станом на 9 квітня загалом на Дніпропетровщині – 52 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Чотири людини одужали.
Як раніше повідомляв УНН, станом на 16:50 9 квітня на Дніпропетровщині було зафіксовано 6 нових випадків коронавірусу, з них п’ять – у Першотравенську.