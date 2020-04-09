На Дніпропетровщині шість нових випадків COVID-19 - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині зафіксовано 6 нових випадків коронавірусу, з них п’ять – у Першотравенську. Загалом в області – 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 6 нових випадків коронавірусної інфекції. Більшість — у Першотравенську. Зокрема, COVID-19 виявили у двох людей з пневмонією, обидва пацієнти знаходяться у лікарні. 61-річна жінка — у стані середньої тяжкості. Таким чином, у цьому місті виявили вже 26 випадків COVID-19”, — розповів він.
Він додав, що обласна влада вживає всіх заходів, аби зупинити розповсюдження хвороби в місті.
"Обмежили в’їзд до міста та виїзд з нього, посилили блокпости медичними бригадами, масово тестують контактних осіб, забезпечили необхідними дезінфікуючими та захисними засобами місцеву госпітальну базу, — сказано у повідомленні.
Повідомляється, що загалом на Дніпропетровщині — 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області на ранок був 41 випадок.