В Днепропетровской области шесть новых случаев COVID-19 - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, из них пять - в Першотравенске. Всего в области - 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство - в Першотравенске. В частности, COVID-19 обнаружили у двух человек с пневмонией, оба пациента находятся в больнице. 61-летняя женщина - в состоянии средней тяжести. Таким образом, в этом городе обнаружили уже 26 случаев COVID-19", - рассказал он.
Он добавил, что областная власть принимает все меры, чтобы остановить распространение болезни в городе.
"Ограничили въезд в город и выезд из него, усилили блокпосты медицинскими бригадами, массово тестируют контактных лиц, обеспечили необходимыми дезинфицирующими и защитными средствами местную госпитальную базу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего В Днепропетровской области - 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области на утро был 41 случай.