В Днепропетровской области шесть новых случаев COVID-19 - ОГА

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, из них пять - в Першотравенске. Всего в области - 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.