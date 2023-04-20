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В Днепропетровской области за ночь приземлили 6 вражеских ударных дронов - ОВА

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В небе над Днепропетровской областью ночью уничтожили 6 ударных беспилотников, предположительно, типа Shahed, которыми атаковали регион российские оккупанты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили 6 ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровскую область. Вероятно, над областью сбили Шахеды. Кроме атаки дронами, обстрелов нашего региона не зафиксировано", - написал Лысак.

Напомним

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 21 из 26 БпЛА типа “Шахед-136”, запущенных оккупантами.

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