На Дніпропетровщині за ніч приземлили 6 ворожих ударних дронів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю вночі знищили 6 ударних безпілотників, імовірно, типу Shahed, якими атакували регіон російські окупанти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовiрно, над областю збили Шахеди. Окрiм атаки дронами, обстрiлiв нашого регiону не зафiксовано", - написав Лисак.
Нагадаємо
Протягом минулої доби українські захисники знищили 21 з 26 БпЛА типу “Шахед-136”, запущених окупантами.