В Днепропетровской области уже 25 подозрений на коронавирус - ОГА

КИЕВ. 23 марта. УНН. На данный момент получены результаты медобследования 16 жителей Днепропетровской области, которых проверяли на COVID-19, коронавируса у них не обнаружили. Всего в области - 25 подозрений на коронавирус. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Днепропетровской ОГА.