В Днепропетровской области уже 25 подозрений на коронавирус - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На данный момент получены результаты медобследования 16 жителей Днепропетровской области, которых проверяли на COVID-19, коронавируса у них не обнаружили. Всего в области - 25 подозрений на коронавирус. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
"После обследования у шестнадцати жителей Днепропетровской области коронавируса не выявили", - говорится в сообщении.
Указано, что у большинства пациентов - ОРВИ. Новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
"Есть 25 подозрений на коронавирус. Получили результаты обследований 18 граждан. Остальные результаты будут предоставлены в ближайшее время. Сейчас новых случаев инфицирования нет. Супруги, у которого диагностировали COVID-19 в удовлетворительном состоянии. Мы постоянно поддерживаем с заболевшими связь. Медики предоставляют им необходимое лечение. Делаем все возможное, чтобы люди как можно быстрее выздоровели", - сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Также сообщается, что вскоре в область должны поступить тест-системы, которые доставили из Китая.
"Будем полностью обеспечены высокоточными лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус. Это надежный фундамент для проверок большого количества людей с подозрениями на COVID-19. Кроме этого, мы за областной счет закупили для областного лабораторного центра и реагенты, и часть тестов", - добавил Александр Бондаренко.
Напомним, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.