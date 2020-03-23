На Дніпропетровщині вже 25 підозр на коронавірус - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі отримані результати медобстеження 16 жителів Дніпропетровщини, яких перевіряли на COVID-19, коронавірусу у них не виявили. Загалом в області - 25 підозр на коронавірус. Про це повідомили УНН у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.
“Після обстеження у шістнадцяти мешканців Дніпропетровщини коронавірусу не виявили”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що у більшості пацієнтів — ГРВІ. Нових випадків COVID-19 не зафіксовано.
“Маємо 25 підозр на коронавірус. Отримали результати обстежень 18 громадян. Решту результатів буде надано найближчим часом. Нині нових випадків інфікування немає. Подружжя, у якого діагностували COVID-19 — у задовільному стані. Ми постійно підтримуємо із захворілими зв’язок. Медики надають їм необхідне лікування. Робимо все можливе, аби люди якомога швидше одужали”“, — повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Також повідомляється, що невдовзі в область мають надійти тест-системи, які доправили з Китаю.
“Будемо повністю забезпечені високоточними лабораторними та експрес-тестами на коронавірус. Це надійний фундамент для перевірок великої кількості людей з підозрами на COVID-19. Крім цього, ми обласним коштом закупили для обласного лабораторного центру і реагенти, і частину тестів”, — додав Олександр Бондаренко.
Нагадаємо, в Україні — 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Два з них — на Дніпропетровщині.