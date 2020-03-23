На Дніпропетровщині вже 25 підозр на коронавірус - ОДА

КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі отримані результати медобстеження 16 жителів Дніпропетровщини, яких перевіряли на COVID-19, коронавірусу у них не виявили. Загалом в області - 25 підозр на коронавірус. Про це повідомили УНН у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.