В Днепропетровской области обнаружили еще 20 случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 20 случаев коронавируса. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 20 случаев коронавируса. Заболели 7 жителей Днепра, 4 - Каменского, по 2 - Марганца и Кривого Рога. COVID-19 обнаружили и у 3 жителей Днепровского района, по 1 - Петропавловского и Павлоградского", - сообщил Бондаренко.
В Днепропетровской области - 588 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 72 человека. 4 жителя региона умерли, добавили в ОГА.
Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 летальных.