На Дніпропетровщині виявили ще 20 випадків коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 20 випадків коронавірусу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 20 випадків коронавірусу. Захворіли 7 мешканців Дніпра, 4 – Кам’янського, по 2 – Марганця та Кривого Рогу. COVID-19 виявили і у 3 мешканців Дніпровського району, по 1 – Петропавлівського та Павлоградського", - повідомив Бондаренко.
На Дніпропетровщині – 588 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже одужали 72 людини. 4 мешканці регіону померли, додали в ОДА.
Нагадаємо, в Україні вже 13 184 випадки COVID-19, з них 327 летальні.