В Днепропетровской области обнаружили два новых случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили два новых случая COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей областного центра. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Ежедневно проверяем на COVID-19 жителей с подозрениями, тех, кто контактировал с больными, недавно вернулся из-за границы, или имеет диагноз "пневмония". В общем методом ПЦР-исследований уже обследовали более тысячи жителей области, - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. - Сегодня обнаружили два новых случая заболевания. Болезнь подхватили жители Днепра".
Также сообщается, что всего в области - 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Четверо жителей уже выздоровели.
Напомним, за прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировали 23 новых случая коронавирусной болезни, в том числе 14 случаев обнаружили у контактных лиц.