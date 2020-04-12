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На Дніпропетровщині виявили два нові випадки захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Дніпропетровщині виявили два нові випадки COVID-19. Коронавірусну інфекцію підтвердили у жителів обласного центру. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Щодня перевіряємо на COVID-19 жителів із підозрами, тих, хто контактував із хворими, нещодавно повернувся з-за кордону, або має діагноз "пневмонія". Загалом методом ПЛР-досліджень вже обстежили більше тисячі жителів області, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. – Сьогодні виявили два нові випадки захворювання. Недугу підхопили жителів Дніпра".

Також повідомляється, що загалом в області – 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Четверо жителів вже одужали.

Нагадаємо, за минулу добу у Чернівецькій області зафіксували 23 нових випадки коронавірусної хвороби, серед них 14 випадків виявили у контактних осіб.

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