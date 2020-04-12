На Буковині за минулу добу зафіксували 23 нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За минулу добу у Чернівецькій області зафіксували 23 нових випадки коронавірусної хвороби, серед них 14 випадків виявили у контактних осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"За останню добу в області було зафіксовано 23 нових випадки COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Географія поширення: Чернівці - 5, Заставнівський район - 5, Сторожинецький район - 4, Хотинський район - 4, Герцаівський район - 2, Глибоцький район - 3.
"Серед них: контактних осіб – 14, з підозрою на коронавірус – 8, з пневмонією – 1. Найстаршому хворому - 80 років. Наймолодшому - 3 роки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед хворих 10 жінок та 13 чоловіків. Смертність по області становить - 1,8%
Нагадаємо, у Чернівецькій області померла пацієнтка з підозрою на коронавірус. За останні дві доби одужало 8 людей.