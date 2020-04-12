У Чернівецькій області померла жінка з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Чернівецькій області померла пацієнтка з підозрою на коронавірус. За останні дві доби одужало 8 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Чернівецької ОДА.
"У Сторожинецькій центральній районні лікарні померла пацієнтка із підозрою на COVID-19. 75-річну жінку з Їжівців госпіталізували учора, 11 квітня. У хворої була пневмонія", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за останні дві доби на Буковині одужали ще 8 людей з COVID-19.
"Загалом у краї вже 21 особа, яка поборола цей вірус", - додали в ОДА.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже другу добу кількість зареєстрованих вилікуваних випадків від коронавірусної хвороби перевищує кількість летальних випадків.