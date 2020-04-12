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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40874 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49893 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64432 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Черновицкой области умерла женщина с подозрением на COVID-19

В Черновицкой области умерла женщина с подозрением на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13798 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла пациентка с подозрением на коронавирус. За последние двое суток выписаны 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Черновицкой ОГА.

"В Сторожинецкой центральной районной больнице умерла пациентка с подозрением на COVID-19. 75-летнюю женщину с Ежовцев госпитализировали вчера, 11 апреля. У больной была пневмония", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние двое суток на Буковине выздоровели еще 8 человек с COVID-19.

"Всего в крае уже 21 человек, который поборол этот вирус", - добавили в ОГА.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине уже вторые сутки количество зарегистрированных излеченных случаев от коронавирусной болезни превышает количество летальных случаев.

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