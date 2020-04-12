В Черновицкой области умерла женщина с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла пациентка с подозрением на коронавирус. За последние двое суток выписаны 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Черновицкой ОГА.
"В Сторожинецкой центральной районной больнице умерла пациентка с подозрением на COVID-19. 75-летнюю женщину с Ежовцев госпитализировали вчера, 11 апреля. У больной была пневмония", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за последние двое суток на Буковине выздоровели еще 8 человек с COVID-19.
"Всего в крае уже 21 человек, который поборол этот вирус", - добавили в ОГА.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине уже вторые сутки количество зарегистрированных излеченных случаев от коронавирусной болезни превышает количество летальных случаев.