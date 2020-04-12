На Буковине за минувшие сутки зафиксировали 23 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировали 23 новых случая коронавирусной болезни, в том числе 14 случаев обнаружили у контактных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"За последние сутки в области было зафиксировано 23 новых случая COVID-19", - говорится в сообщении.
География распространения: Черновцы - 5, Заставненский район - 5, Сторожинецкий район - 4, Хотинский район - 4, Герцаевский район - 2, Глыбоцкий район - 3.
"Среди них: контактных лиц - 14, с подозрением на коронавирус - 8, с пневмонией - 1. Самому старшему больному - 80 лет. Самому младшему - 3 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди больных 10 женщин и 13 мужчин. Смертность по области составляет - 1,8%
Напомним, в Черновицкой области умерла пациентка с подозрением на коронавирус. За последние двое суток выписаны 8 человек.