В Днепропетровской области обнаружили четыре новых случая коронавируса

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области - плюс 4 случая коронавируса. Лабораторные тесты показали COVID-19 у двух мужчин из Каменского. Также болезнь подтвердили у двух женщин из Павлограда и Петропавловки. Они контактировали с заболевшими жителями Первомайска. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.