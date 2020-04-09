В Днепропетровской области обнаружили четыре новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области - плюс 4 случая коронавируса. Лабораторные тесты показали COVID-19 у двух мужчин из Каменского. Также болезнь подтвердили у двух женщин из Павлограда и Петропавловки. Они контактировали с заболевшими жителями Первомайска. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
"Каждый день проверяем людей с подозрением на коронавирус. Сегодня уже провели 247 ПЦР-исследований. Днем имели шесть новых случаев заражения. Сейчас болезнь подтвердилась еще у четырех. Подхватили COVID-19 два человека из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки", - сообщил Бондаренко.
Глава области отметил, что эпидемическая ситуация в регионе под контролем. Имеем запас высокоточных лабораторных тестов. Готовы принимать больных коронавирус 18 определенных госпитальных баз. Оборудованные места обсервации для граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Всего в Днепропетровской области - 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели.
Напомним, в Украине 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни.