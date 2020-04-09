На Дніпропетровщині виявили чотири нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині – плюс 4 випадки коронавірусу. Лабораторні тести показали COVID-19 у двох чоловіків з Кам’янського. Також хворобу підтвердили у двох жінок з Павлограда та Петропавлівки. Вони контактували із захворілими мешканцями Першотравенська. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.
“Кожен день перевіряємо людей з підозрою на коронавірус. Сьогодні вже провели 247 ПЛР-досліджень. Вдень мали шість нових випадків зараження. Нині хвороба підтвердилась ще у чотирьох. Підхопили COVID-19 два чоловіки з Кам’янського та дві жінки з Павлограда та Петропавлівки”, — повідомив Бондаренко.
Очільник області додав, що епідемічна ситуація у регіоні під контролем. Маємо запас високоточних лабораторних тестів. Готові приймати хворих на коронавірус 18 визначених госпітальних баз. Облаштовані місця обсервації для громадян, які повернулись з-за кордону.
Загалом на Дніпропетровщині — 52 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Чотири людини одужали.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей одужали від коронавірусної хвороби.