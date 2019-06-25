В Днепропетровской области убили военного

Событие произошло в с. Доброволен, Васильковского района. Возле стадиона обнаружен автомобиль марки ВАЗ. На водительском сиденье обнаружен труп владельца авто - военнослужащего 1990 года рождения.



У погибшего травма головы в затылочной области.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).



Как сообщал УНН, убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя.