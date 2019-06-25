В Днепропетровской области убили военного
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Днепропетровской области убит военнослужащий. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Событие произошло в с. Доброволен, Васильковского района. Возле стадиона обнаружен автомобиль марки ВАЗ. На водительском сиденье обнаружен труп владельца авто - военнослужащего 1990 года рождения.
У погибшего травма головы в затылочной области.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя.