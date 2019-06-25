На Дніпропетровщині вбито військового
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Дніпропетровській області вбито військовослужбовця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у с. Добровілля, Васильківського району. Неподалік стадіону виявлено автомобіль марки ВАЗ. На водійському сидінні виявлено труп власника авто – військовослужбовця 1990 року народження.
У загиблого травма голови у потиличній ділянці.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, вбитий на Одещині бізнесмен виявився екс-мером Тирасполя.