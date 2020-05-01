В Днепропетровской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем, пассажиры погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В четверг в 16:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на железнодорожном переезде вблизи села Елизаветовка Петриковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai Matrix выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом.
В автомобиле находились 2 человека: мужчина, 1952 года рождения и женщина 1954 года, которые погибли на месте происшествия.
Подразделением ГСЧС тела погибших извлечены из поврежденного транспортного средства. Автомобиль убран с железнодорожного пути.
К оказанию помощи привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в Киевской области поезд столкнулся с автомобилем, водитель попал в реанимацию.