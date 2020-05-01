На Дніпропетровщині вантажний потяг зіткнувся з автівкою, пасажири загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У четвер о 16:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на залізничному переїзді поблизу села Єлизаветівка Петриківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом направлено відділення 53 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля Hyundai Matrix виїхав на залізничний переїзд, де сталося зіткнення з вантажним потягом.
В автомобілі перебували 2 особи: чоловік, 1952 року народження та жінка 1954 року народження, які загинули на місці події.
Підрозділом ДСНС тіла загиблих вилучені з пошкодженого транспортного засобу. Автомобіль прибрано із залізничної колії.
До надання допомоги залучено 6 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, на Київщині потяг зіткнувся з легковиком, водій потрапив до реанімації.