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На Дніпропетровщині вантажний потяг зіткнувся з автівкою, пасажири загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У четвер о 16:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на залізничному переїзді поблизу села Єлизаветівка Петриківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині вантажний потяг зіткнувся з автівкою, пасажири загинули

За викликом направлено відділення 53 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля Hyundai Matrix виїхав на залізничний переїзд, де сталося зіткнення з вантажним потягом.

В автомобілі перебували 2 особи: чоловік, 1952 року народження та жінка 1954 року народження, які загинули на місці події.

Підрозділом ДСНС тіла загиблих вилучені з пошкодженого транспортного засобу. Автомобіль прибрано із залізничної колії.

До надання допомоги залучено 6 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, на Київщині потяг зіткнувся з легковиком, водій потрапив до реанімації.

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