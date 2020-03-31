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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На Днепропетровщине в восьми городах установили палатки для приема больных COVID-19

На Днепропетровщине в восьми городах установили палатки для приема больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11357 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В восьми городах Днепропетровской области установили палатки на территории больниц, в которых будут принимать больных COVID-19 в случае массового поступления пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

“Территории больниц Днепропетровской области обустраивают палатками. В случае массового поступления пациентов с подозрением на коронавирус они будут выполнять функции приемных отделений. Временные пункты „сортировки“ больных уже установили в 8 городах”, — говорится в сообщении.

Указано, что таким образом планируют дистанцировать пациентов, чтобы не допустить распространения инфекции.

“Палатки для приема больных уже установили в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Синельниковом, Никополе, Новомосковске, Павлограде и Першотравенске. Во всех палатках выделены две зоны: „загрязненная“ и „чистая“. В одной врачи будут осматривать тяжело больных, с повышенной температурой. В другой — остальных пациентов”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на входе в палатку всем будут проверять температуру. При необходимости сделают тест на COVID-19. Врачи будут определять, куда дальше направлять пациента, в зависимости от его состояния здоровья.

“Пациентов с легкой формой болезни будут отправлять домой — на амбулаторное лечение. Тех, кто в тяжелом состоянии, и со средней тяжестью течения болезни — будут госпитализировать. В стационар будут направлять и людей из групп риска — во избежание осложнений”, — добавили в пресс0службе.

Указано, что палатки планируют установить в 12 больницах.

Напомним, в Днепропетровской области установили палатки для сортировки больных с подозрением на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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