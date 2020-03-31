На Днепропетровщине в восьми городах установили палатки для приема больных COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. В восьми городах Днепропетровской области установили палатки на территории больниц, в которых будут принимать больных COVID-19 в случае массового поступления пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.