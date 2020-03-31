На Дніпропетровщині у восьми містах встановили намети для прийому хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У восьми містах Дніпропетровської області встановили намети на території лікарень, у яких будуть приймати хворих на COVID-19 у разі масового надходження пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Території лікарень Дніпропетровщини облаштовують наметами. У разі масового надходження пацієнтів із підозрою на коронавірус вони виконуватимуть функції приймальних відділень. Тимчасові пункти „сортування“ хворих уже встановили у 8 містах”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що у такий спосіб планують дистанціювати пацієнтів, щоб не допустити поширення інфекції.
“Намети для прийому хворих вже встановили у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Синельниковому, Нікополі, Новомосковську, Павлограді та Першотравенську. У всіх наметах виокремлено дві зони: „забруднена“ та „чиста“. В одній лікарі оглядатимуть важко хворих, із підвищеною температурою. В іншій — решту пацієнтів”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що на вході в намет всім перевірятимуть температуру. За необхідності зроблять тест на COVID-19. Лікарі визначатимуть, куди далі направляти пацієнта, в залежності від його стану здоров’я.
“Пацієнтів із легкою формою недуги відправлятимуть додому — на амбулаторне лікування. Тих, хто у важкому стані, та із середньою тяжкістю перебігу хвороби — госпіталізуватимуть. До стаціонару направлятимуть і людей із груп ризику — задля уникнення ускладнень”, — додали у пресслужбі.
Вказано, що намети планують встановити у 12 лікарнях.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області встановили намети для сортування хворих з підозрою на коронавірус.