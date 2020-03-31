На Дніпропетровщині у восьми містах встановили намети для прийому хворих на COVID-19

КИЇВ. 31 березня. УНН. У восьми містах Дніпропетровської області встановили намети на території лікарень, у яких будуть приймати хворих на COVID-19 у разі масового надходження пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.