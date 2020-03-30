У Дніпропетровській області встановили намети для сортування хворих з підозрою на коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. На території визначених лікувальних закладів у Дніпропетровській області рятувальники встановили намети, в яких планується облаштувати тимчасові пункти прийому та сортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.