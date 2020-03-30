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У Дніпропетровській області встановили намети для сортування хворих з підозрою на коронавірус

У Дніпропетровській області встановили намети для сортування хворих з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

 • 16526 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На території визначених лікувальних закладів у Дніпропетровській області рятувальники встановили намети, в яких планується облаштувати тимчасові пункти прийому та сортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загалом у взаємодії з територіальними органами Національної поліції та представниками закладів охорони здоров’я такі намети встановлені у містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Синельникове, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград та Першотравенськ.

В облаштованих пунктах лікарі зможуть провести первинний огляд людей та прийняти рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, передбачено 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації для пацієнтів, стан яких погіршується. Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ.

Зазначається, що пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування.

У МОЗ наголосили, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

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