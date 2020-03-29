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МОЗ визначив перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Передбачено 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації для пацієнтів, стан яких погіршується. Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Зазначається, що пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування.

У МОЗ наголосили, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

"Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зросла до 418.

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