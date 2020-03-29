Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66048 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91369 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89145 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104678 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88462 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103031 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105961 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131003 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130336 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22528 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал МЗ "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за другие заболевания, не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение.

В Минздраве отметили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", говорится в сообщении.

Напомним, количество случаев инфицирования коронавируса в Украине выросло до 418.

Украинские Национальные Новости

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