Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал МЗ "Коронавирус_инфо".
Отмечается, что приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за другие заболевания, не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение.
В Минздраве отметили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.
"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", говорится в сообщении.
Напомним, количество случаев инфицирования коронавируса в Украине выросло до 418.