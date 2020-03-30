В Днепропетровской области установили палатки для сортировки больных с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 30 марта. УНН. На территории определенных лечебных учреждений в Днепропетровской области спасатели установили палатки, в которых планируется обустроить временные пункты приема и сортировки больных с подозрением на коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.