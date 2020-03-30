В Днепропетровской области установили палатки для сортировки больных с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На территории определенных лечебных учреждений в Днепропетровской области спасатели установили палатки, в которых планируется обустроить временные пункты приема и сортировки больных с подозрением на коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В общем во взаимодействии с территориальными органами Национальной полиции и представителями учреждений здравоохранения такие палатки установлены в городах Днепр, Кривой Рог, Каменское, Синельниково, Никополь, Новомосковск, Павлоград и Первомайск.
В оборудованных пунктах врачи смогут провести первичный осмотр людей и принять решение о дальнейшей госпитализации пациентов с Коронавирусная болезнью COVID-19 в специализированные учреждения здравоохранения.
Напомним, предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ.
Отмечается, что приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за другие заболевания, не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение.
В Минздраве отметили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.