На Днепропетровщине у мужчины полиция изъяла гранатомет и две гранаты с запалами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. 18 июня работники полиции Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности и Никопольского отдела полиции провели санкционированный обыск у жителя Марганца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.
“Получив оперативную информацию о возможном хранение огнестрельного оружия в частном доме жителем Марганца, работники полиции провели санкционированный обыск. Во время которого обнаружили и изъяли гранатомет РГД-26 и две гранаты гранату РГД-5, граната Ф-1 и два запала к ним”, — указано в сообщении.
Следственным отделом Никопольского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрание последнем меры пресечения.
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