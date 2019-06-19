На Дніпропетровщині у чоловіка поліція вилучила гранатомет та дві гранати з запалами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. 18 червня працівники поліції Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки та Нікопольського відділу поліції провели санкціонований обшук у мешканця Марганця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.
“Отримавши оперативну інформацію про ймовірне зберігання вогнепальної зброї у приватному будинку мешканцем Марганця, працівники поліції провели санкціонований обшук. Під час якого виявили та вилучили гранатомет РГД-26 та дві гранати: гранату РГД-5, гранату Ф-1 та два запали до них”, — вказано у повідомленні.
Слідчим відділом Нікопольського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання останньому запобіжного заходу.
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