В Днепропетровской области будут судить полицейского, подстрелившего подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Днепропетровской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего оперуполномоченного одного из отделов полиции Кривого Рога, который подстрелил несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"В августе 2018 года на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Поэтому подростки начали убегать от правоохранителей. Один из них упал во время бега на землю, а полицейский, его догнавший, совершил в него 2 выстрела из неустановленного пистолета", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы 17-летний парень получил тяжелое огнестрельное ранение правой половины грудной клетки. "Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего, ведь врачи не рискуют ее доставать", - сообщили в ГБР.
По данным прокуратуры Днепропетровской области, обвинительный акт в отношении бывшего старшего участкового офицера полиции сектора превенции направлен в суд. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения по ч.3 ст.365 и ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В ГБР сообщили, что работники полиции Кривого Рога скрывали данные о преступлении своего коллеги почти год. Досудебное расследование было начато лишь в августе 2019 года, но до апреля 2020-го уголовное производство расследовал орган полиции, в котором работал обвиняемый.
"В апреле 2020 года после поступления материалов уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу", - заявили в ведомстве.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве сообщили о подозрении водителю, который избил полицейского.