В Днепропетровской области будут судить полицейского, подстрелившего подростка

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42796 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107499 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134890 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111089 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132132 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Днепропетровской области будут судить полицейского, подстрелившего подростка

В Днепропетровской области будут судить полицейского, подстрелившего подростка

Киев  •  УНН

 • 13701 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Днепропетровской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего оперуполномоченного одного из отделов полиции Кривого Рога, который подстрелил несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

"В августе 2018 года на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Поэтому подростки начали убегать от правоохранителей. Один из них упал во время бега на землю, а полицейский, его догнавший, совершил в него 2 выстрела из неустановленного пистолета", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы 17-летний парень получил тяжелое огнестрельное ранение правой половины грудной клетки. "Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего, ведь врачи не рискуют ее доставать", - сообщили в ГБР.

По данным прокуратуры Днепропетровской области, обвинительный акт в отношении бывшего старшего участкового офицера полиции сектора превенции направлен в суд. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения по ч.3 ст.365 и ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В ГБР сообщили, что работники полиции Кривого Рога скрывали данные о преступлении своего коллеги почти год. Досудебное расследование было начато лишь в августе 2019 года, но до апреля 2020-го уголовное производство расследовал орган полиции, в котором работал обвиняемый.

"В апреле 2020 года после поступления материалов уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу", - заявили в ведомстве.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве сообщили о подозрении водителю, который избил полицейского.

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