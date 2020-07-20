На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського, який підстрелив підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Дніпропетровській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого одного з відділів поліції Кривого Рогу, який підстрелив неповнолітнього. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"У серпні 2018 року на одній із вулиць Кривого Рогу двоє працівників поліції необґрунтовано звинуватили двох підлітків у незаконному зберіганні та придбанні наркотичних речовин. Через це підлітки почали втікати від правоохоронців. Один з них впав під час бігу на землю, а поліцейський, який його наздогнав, здійснив у нього 2 постріли з невстановленого пістолету", – йдеться в повідомленні.
У результаті стрілянини 17-річний хлопець отримав важке вогнепальне поранення правої половини грудної клітки. "Куля до сих пір знаходиться у легенях потерпілого, адже лікарі не ризикують її діставати", – повідомили в ДБР.
За даними прокуратури Дніпропетровської області, обвинувальний акт стосовно колишнього старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції скеровано до суду. Його звинувачують в перевищенні службових повноважень і умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за ч.3 ст.365 та ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
У ДБР повідомили, що працівники поліції Кривого Рогу приховували дані про злочин свого колеги майже рік. Досудове розслідування було розпочато лише у серпні 2019 року, але до квітня 2020-го кримінальне провадження розслідував орган поліції, у якому працював обвинувачений.
"У квітні 2020 року після надходження матеріалів кримінального провадження до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, досудове розслідування було активізовано та менш ніж за 2 місяці слідчі ДБР зібрали необхідну доказову базу", – заявили в відомстві.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського.