На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського, який підстрелив підлітка

ukru
19 березня, 18:42 • 103662 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148624 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123574 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137752 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141205 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127207 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 178948 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126012 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125572 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124389 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 64145 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 126609 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 106607 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 75496 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 57097 перегляди
Публікації
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 30044 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 117367 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 122111 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 114499 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 178948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 89060 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 93683 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 116653 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 133856 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 132512 перегляди
Актуальне
На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського, який підстрелив підлітка

На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського, який підстрелив підлітка

Київ • УНН

 • 13710 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У Дніпропетровській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого одного з відділів поліції Кривого Рогу, який підстрелив неповнолітнього. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

"У серпні 2018 року на одній із вулиць Кривого Рогу двоє працівників поліції необґрунтовано звинуватили двох підлітків у незаконному зберіганні та придбанні наркотичних речовин. Через це підлітки почали втікати від правоохоронців. Один з них впав під час бігу на землю, а поліцейський, який його наздогнав, здійснив у нього 2 постріли з невстановленого пістолету", – йдеться в повідомленні.

У результаті стрілянини 17-річний хлопець отримав важке вогнепальне поранення правої половини грудної клітки. "Куля до сих пір знаходиться у легенях потерпілого, адже лікарі не ризикують її діставати", – повідомили в ДБР.

За даними прокуратури Дніпропетровської області, обвинувальний акт стосовно колишнього старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції скеровано до суду. Його звинувачують в перевищенні службових повноважень і умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за ч.3 ст.365 та ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У ДБР повідомили, що працівники поліції Кривого Рогу приховували дані про злочин свого колеги майже рік. Досудове розслідування було розпочато лише у серпні 2019 року, але до квітня 2020-го кримінальне провадження розслідував орган поліції, у якому працював обвинувачений.

"У квітні 2020 року після надходження матеріалів кримінального провадження до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, досудове розслідування було активізовано та менш ніж за 2 місяці слідчі ДБР зібрали необхідну доказову базу", – заявили в відомстві.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32