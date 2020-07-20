На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського, який підстрелив підлітка

"У серпні 2018 року на одній із вулиць Кривого Рогу двоє працівників поліції необґрунтовано звинуватили двох підлітків у незаконному зберіганні та придбанні наркотичних речовин. Через це підлітки почали втікати від правоохоронців. Один з них впав під час бігу на землю, а поліцейський, який його наздогнав, здійснив у нього 2 постріли з невстановленого пістолету", – йдеться в повідомленні.

У результаті стрілянини 17-річний хлопець отримав важке вогнепальне поранення правої половини грудної клітки. "Куля до сих пір знаходиться у легенях потерпілого, адже лікарі не ризикують її діставати", – повідомили в ДБР.

За даними прокуратури Дніпропетровської області, обвинувальний акт стосовно колишнього старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції скеровано до суду. Його звинувачують в перевищенні службових повноважень і умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за ч.3 ст.365 та ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У ДБР повідомили, що працівники поліції Кривого Рогу приховували дані про злочин свого колеги майже рік. Досудове розслідування було розпочато лише у серпні 2019 року, але до квітня 2020-го кримінальне провадження розслідував орган поліції, у якому працював обвинувачений.

"У квітні 2020 року після надходження матеріалів кримінального провадження до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, досудове розслідування було активізовано та менш ніж за 2 місяці слідчі ДБР зібрали необхідну доказову базу", – заявили в відомстві.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського.